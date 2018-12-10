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Премьер-министр Новой Зеландии извинилась за убийство туристки

Происшествия

Туристка из Соединенного Королевства была убита во время похода в горы

Веллингтон, 10 декабря 2018, 09:03 — REGNUM  Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн извинилась перед Великобританией за убийство подданной королевства, сообщает 10 декабря Reuters.

Туристка из Соединенного Королевства была убита во время похода в горы, преступление шокировало граждан, так как случаи убийства в Новой Зеландии относительно редки.

Предполагаемый убийца потребовал не называть его имя, на что был дан отрицательный ответ, однако он по-прежнему не идентифицирован, так как его адвокат подал апелляцию на данное решение судьи.

Преступление спровоцировало интернет-дебаты по поводу безопасности туризма в Новой Зеландии женщинам. Однако серьезных разговоров о безопасности мужчин не было.

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