В США задержан мужчина, говоривший детям, что Санта Клауса не существует

Остин, США, , 08:47 — REGNUM Полиция американского штата Техас задержала человека, который говорил детям, что Санта Клаус не существует, сообщает американское агентство Associated Press.

Инцидент произошел 9 декабря на севере штата, где задержанный, 31-летний Аарон Урбански, проник без разрешения на территорию одной из местных церквей в городе Клиберн. В тот момент там проходило рождественское мероприятие.

По данным властей, когда они прибыли к церкви, куда их вызвали, они обнаружили трех протестующих человек. Несмотря на просьбы полицейских покинуть территорию, Урбански продолжил нарушать общественный порядок, в связи с чем и был задержан.

«Не злите Санту», — написал на своей странице в Facebook мэр города Скот Кейн.

«Похоже, они хотели, чтобы вместе с приводом в полицию им на праздник подарили кусок угля», — добавил градоначальник, имея в виду поверье, согласно которому непослушные дети получают в свои рождественские носки кусок угля вместо подарков.

Урбански обвинили в проникновении на частную собственность. Он был направлен в правоохранительный центр округа Джонсон.