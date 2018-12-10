Курды обнаружили группу боевиков ИГ* в Ираке

Эрбиль, Ирак, , 08:51 — REGNUM Представители курдских вооруженных сил пешмерга заявили о том, что группа боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скрывается недалеко от Эрбиля, сообщает 10 декабря Kurdistan.ru.

По их данным, террористы располагаются в районах Махмура, расположенного на юго-западе курдской столицы. Большинство из них являются выходцами из других государств.

По словам представителей пешмерга боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проживают вместе с детьми и женами, некоторые местные жители помогают им с медикаментами и продуктами питания.

По данным одного из командиров пешмерга Ядгара Гармияни, лидером бандформирования является гражданин США.

Напомним, еще в декабре 2017 года власти Ирака заявили о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако как показывают последние события — до полной победы еще далеко.

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