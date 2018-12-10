Понедельник, 10 Декабря 2018 года
10:21:55 МСК

Курды обнаружили группу боевиков ИГ* в Ираке

Происшествия

ИГ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Эрбиль, Ирак, 10 декабря 2018, 08:51 — REGNUM  Представители курдских вооруженных сил пешмерга заявили о том, что группа боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скрывается недалеко от Эрбиля, сообщает 10 декабря Kurdistan.ru.

По их данным, террористы располагаются в районах Махмура, расположенного на юго-западе курдской столицы. Большинство из них являются выходцами из других государств.

По словам представителей пешмерга боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проживают вместе с детьми и женами, некоторые местные жители помогают им с медикаментами и продуктами питания.

По данным одного из командиров пешмерга Ядгара Гармияни, лидером бандформирования является гражданин США.

Напомним, еще в декабре 2017 года власти Ирака заявили о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако как показывают последние события — до полной победы еще далеко.

Читайте ранее в этом сюжете: Иракские курды помогли беженцам из провинции Ниневия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить