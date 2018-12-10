Жители забайкальского села почти месяц живут без электричества

село Усть-Каренга, Забайкальский край, , 08:39 — REGNUM В Забайкалье испытывают серьезные проблемы не только с прохождением отопительного сезона. По данным газеты «Вечорка», жители села Усть-Каренга Тунгокоченского района почти месяц живут без электричества.

В этом населённом пункте, где проживает чуть более 150 человек, вышел из строя единственный источник получения энергии — дизельный генератор, а средств на его починку изыскать не смогли. Без электроснабжения остались начальная школа, детский сад и библиотека.

«Связь с «Большой землей» поддерживается лишь по зимнику, по которому могут пройти только внедорожники, и один раз в две недели в село прилетает самолет. На сегодняшний день большая часть мужского населения ушла на промысел, в селе остались только женщины и дети», — информируют забайкальские коллеги.

Напомним, в начале декабря 2018 года сообщалось о введении режима ЧС в нескольких районах Забайкальского края из-за нехватки топлива для котельных. При этом власти региона заявили, что нормативный запас угля есть, но по отдельным районам он не выполняется.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкальске отменён режим ЧС в одном из посёлков