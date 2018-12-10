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Не менее 13 человек погибли в ДТП с автобусом в Колумбии

Происшествия

По одной из версий, у транспортного средства могли отказаться тормоза

Богота, 10 декабря 2018, 08:36 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия в Колумбии погибли не менее 13 человек, еще около 20 пострадали, сообщает 90 minutos.

По данным издания, ДТП произошло в муниципалитете Йотоко. Пассажирский автобус, который перевозил любительскую баскетбольную команду, не справился с управлением и перевернулся.

По одной из версий, у транспортного средства могли отказаться тормоза. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в Канаде произошло ДТП с участием автобуса, в салоне которого находилась женская школьная команда по волейболу. В результате инцидента различные травмы получили 12 человек, пять школьниц были госпитализированы.

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