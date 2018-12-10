Аэропорт Дамаска продолжает работать в штатном режиме — СМИ

Дамаск, , 08:23 — REGNUM Международный аэропорт Дамаска продолжает функционировать в штатном режиме, рейсы принимаются и отправляются по расписанию, со ссылкой на представителя воздушной гавани передает 10 декабря телеканал Ikhbariya.

Напомним, ранее ряд государственных сирийских СМИ сообщил, что сирийские средства ПВО отразили воздушный удар, нанесенный вблизи аэропорта Дамаска. Отмечалось, что была отражена атака нескольких воздушных целей. Впоследствии указанная информация была опровергнута.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 20 на 30 ноября силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет «воздух — земля» юго-западнее Дамаска, выпущенных израильскими боевыми самолетами.

Читайте также: Опубликовано видео перехвата ракет над Дамаском