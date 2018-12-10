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В Братске 15-летняя спортсменка погибла от удара током в ванной

Происшествия

Девушка купалась в ванной и разговаривала по телефону, который в это время стоял на зарядке

Братск, Иркутская область, 10 декабря 2018, 07:50 — REGNUM  В Иркутской области чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова погибла из-за упавшего в ванну мобильного телефона, сообщил глава Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатип Казбеков.

По его словам, инцидент произошел в Братске 8 декабря, 15-летняя спортсменка купалась в ванной, разговаривая по телефону, который в это время стоял на зарядке.

«Случайно уронила телефон в воду и погибла от удара током», — цитирует РИА Новости Казбекова.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Красноярске 13-летняя девочка погибли от удара током в ванной. По одной из версий, девочка уронила в воду подключенный к зарядному устройству мобильный телефон.

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