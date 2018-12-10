Белорусский самолет сбил несколько фонарей в украинском аэропорту

Киев, , 07:53 — REGNUM После посадки в украинском аэропорту «Борисполь» белорусский самолет компании «Белавиа» сбил фонари, заявил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин, сообщает 10 декабря УНИАН.

По его словам, самолет после посадки начал выруливание, при этом он сбил несколько фонарей. В результате у самолета был поцарапан обтекатель, никто не пострадал.

Напомним, белорусский самолет 9 декабря жестко приземлился в «Борисполе», выехав за пределы взлетной полосы. В результате полоса была закрыта для взлетов, а другие самолеты перенаправлялись на другую полосу.

Отметим, что ранее инцидент с самолетом произошел в другом украинском аэропорту «Киев». Самолет Як-40 при движении столкнулся с наземным генератором. Никто не пострадал.

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