В Якутии заключённые прекратили голодовку: добровольно?

Якутск, , 07:54 — REGNUM В Якутии содержащиеся в исправительной колонии номер 1 осуждённые, объявившие 4 декабря голодовку, сопровождавшуюся зашиванием ртов, подали заявления о приёме пищи. Обстановка в исправительном учреждении стабильная, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний по Якутии.

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«Осужденные исправительной колонии №1 подали заявление о приеме пищи и отказались от своих незаконных требований. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Обстановка в учреждении стабильная», — говорится в пресс-релизе УФСИН.

Председатель общественного движения «Союз женских организаций Якутии Марина Семёнова не уверена в том, что акция протеста была завершена добровольно, так как участвовавшие в ней заключённые всё ещё остаются в штрафном изоляторе. По информации общественницы, требования голодавших удовлетворены частично — выдана тёплая одежда, проведён врачебный осмотр, решается вопрос о повышении температуры воздуха в помещениях.

«Я пока никакую информацию об этом дать не смогу, — сказала Марина Семёнова в ответ на вопрос ИА REGNUM, почему заключённые всё ещё находятся в штрафном изоляторе. — Завтра мы лично туда съездим, посмотрим, и после этого появится информация, добровольно ли эта голодовка завершена — на этот вопрос ответа у меня нет, но УФСИН так говорит. Требования заключённых удовлетворены частично, расследование пока идёт».

Как сообщало ИА REGNUM, днём 7 декабря, на третий день голодовки осуждённых, в колонии и УФСИН отказывались комментировать эту ситуацию. Представитель пресс-службы ведомства весь день не отвечал на звонки, хотя в дежурной части утверждали, что он находится на месте. Соединить с руководителем УФСИН Владиславом Дзюбой в дежурной части отказались, заявив, что ни его, ни заместителей нет на месте.

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