В Прикамье рост числа террористических преступлений составил 780%

Пермь, , 07:56 — REGNUM Пермский край значительно поднялся в рейтинге регионов России по количеству зарегистрированных преступлений террористической направленности. В 2017 году регион занимал 40-е место, за десять месяцев 2018 года его позиция в рейтинге поднялась на 34 пункта. Теперь край на шестом месте среди других регионов России. Такая информация опубликована на портале правовой статистки Генпрокуратуры РФ.

В 2017 году было зафиксировано всего пять случаев террористических преступлений, в январе-октябре 2018 года — 44. Это самый большой показатель с 2013 года. Наилучший показатель отмечен в 2015 году, когда зарегистрировали всего одно преступление, а Пермский край занимал 82-е место в России.

За 10 месяцев 2018 года регион не направил в суд ни одного расследованного уголовного дела о преступлениях террористического характера в суд. По предварительному расследованию этой категории дел Прикамье занимает 60-е место в России.

В целом по количеству зафиксированных за 10 месяцев 2018 года преступлений Пермский край находится на 14-м месте в стране. В 2017 году в Прикамье было зарегистрировано 43 995 преступлений (15-е место), в 2018 — 35 233 факта.