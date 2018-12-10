Ангарского маньяка осудили ещё за 60 убийств и покушений

Иркутск, , 08:06 — REGNUM Иркутский областной суд приговорил ко второму пожизненному сроку бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова. Следствием установлено, что с 1992 по 2010 год из-за желания убивать он совершил не менее 84 преступлений. Такой вывод можно сделать из официального сообщения СУ СК РФ по Иркутской области.

Напомним, в январе 2015 года Попков уже был осужден к пожизненному лишению свободы за совершение 22 убийств и даух покушений на убийства женщин, но через два года убийца признался, что жертв гораздо больше.

«Следователям СК России по Иркутской области совместно с сотрудниками специализированной оперативной группы ГУ МВД по региону удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений», — отмечают в СУ СК РФ по Иркутской области.

Известно, что в рамках расследования было допрошено свыше 1000 свидетелей, произведено более 150 проверок показаний свидетелей, произведена эксгумация 20 тел потерпевших, осуществлено более 200 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 322 тома.

В ходе осмотров мест происшествий были обнаружены места захоронения — сокрытия тел потерпевших с давностью в 15−20 лет, фрагменты костных останков жертв, их личные вещи, орудия преступлений (топоры, отвертки, ножи), а также предметы и объекты, на которые в своих показаниях указывал обвиняемый Попков.

По итогам психолого-психиатрические экспертизы в ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского» выяснилось, что Попков хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает.

Напомним, в декабре 2017 года пресс-служба СК РФ сообщала, что серийному убийце, кроме уже доказанных, в вину вменяется еще 60 преступных деяний, совершенных на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 год. В январе 2015 года Иркутский облсуд признал Попкова виновным в убийстве 22 женщин и одном покушении на убийство, в результате маньяк получил наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Свой срок осужденный отбывать не отправился, так как уже началось расследование по второму уголовному делу, поэтому преступника поместили в СИЗО.

Находясь там, маньяк написал еще более 20 явок с повинной, сообщив подробности своих преступлений. Своим сокамерникам он сообщал, что у него жертв больше, чем у Чикатило.

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