Во Франции арестованы около 2 тыс. участников протестов — МВД

Париж, , 07:30 — REGNUM Движение «желтые жилеты» собрало 136 тыс. человек по всей Франции в эти выходные 8−9 декабря, сообщает Euronews.

Издание отмечает, что эта цифра немного меньше, чем в прошлые выходные. Однако, по сообщению МВД Франции, около 2000 человек были арестованы.

Известно, что в разных частях столицы, а также в провинциях произошли столкновения с полицией. Так, в Тулузе несколько тысяч активистов, изгнанных из центра города слезоточивым газом, сожгли баррикады. В Париже горели автомобили, магазины были разграблены.

Президент Франции Эммануэль Макрон в твиттере поблагодарил силы правопорядка за смелость и исключительный профессионализм, который они проявили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что в ходе акций протеста во Франции 8 декабря было задержано 1726 человек, из которых 1220 были заключены под стражу.

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