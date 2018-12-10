Понедельник, 10 Декабря 2018 года
08:50:06 МСК

На Урале с начала года отстранили от управления машинами 11 тысяч водителей

Происшествия

Свердловское управление ГИБДД провело «сплошные» проверки водителей на возможное состояние опьянения

Екатеринбург, 10 декабря 2018, 07:41 — REGNUM  В Свердловской области более 11 тысяч водителей были отстранены от управления своим автотранспортом с начала 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Согласно статистике МВД, более восьми тысяч из задержанных в Свердловской области водителей находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ещё 2498 граждан отказались от прохождения освидетельствования. Также с начала года в отношении 1313 водителей были собраны материалы для возбуждения уголовных дел за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Напомним, что 7−8 декабря в Свердловской области сотрудники управления ГИБДД, усиленные наряды ДПС и специализированные роты полиции проводили «сплошные» проверки водителей на возможное состояние опьянения. Рейды проводились в пригородах Екатеринбурга, а также на въездах и выездах из города.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения Правил дорожного движения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить