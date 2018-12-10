На Урале с начала года отстранили от управления машинами 11 тысяч водителей

Екатеринбург, , 07:41 — REGNUM В Свердловской области более 11 тысяч водителей были отстранены от управления своим автотранспортом с начала 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Согласно статистике МВД, более восьми тысяч из задержанных в Свердловской области водителей находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ещё 2498 граждан отказались от прохождения освидетельствования. Также с начала года в отношении 1313 водителей были собраны материалы для возбуждения уголовных дел за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Напомним, что 7−8 декабря в Свердловской области сотрудники управления ГИБДД, усиленные наряды ДПС и специализированные роты полиции проводили «сплошные» проверки водителей на возможное состояние опьянения. Рейды проводились в пригородах Екатеринбурга, а также на въездах и выездах из города.