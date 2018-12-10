В Оренбуржье отмечен значительный рост взяточничества

Оренбург, , 07:11 — REGNUM Оренбургская область оказалось в лидерах по получению взяток. Регион занимает шестую строчку в рейтинге, представленном Генпрокуратурой РФ. Оренбуржье опережают только Москва, Ростовская, Московская, Челябинская области и Краснодарский край. За 10 месяцев 2018 года в Оренбургской области зафиксировано 88 факто получения взятки. Такие данные представлены на портале правовой статистки Генеральной прокуратуры РФ.

Стоит отметить, ранее областная прокуратура сообщала о том, что за январь-апрель 2018 года показатель коррупционных преступлений в Оренбуржье превышает средний показатель по Приволжском Федеральном у округу. Общая сумма полученных взяток по области составила 2 млн 353 тыс. рублей, средняя сумма взятки — 51,1 тыс. рублей. Львиная доля взяточничества приходилась на Оренбург — 67,4%.

По числу преступлений по статье УК РФ «Дача взятки» в январе-октябре 2018 года регион поднялся с 25-го (в 2017 году) места на 14-е среди других субъектов РФ. Зарегистрировано 38 преступлений этой категории.

По предварительному расследованию преступлений относительно получения взятки Оренбуржье занимает восьмое место, по предварительному завершению уголовных дело, где речь о даче взятки — 15-е место.

В целом по уровню преступности Оренбуржье занимает в России 25-е место. За десять месяцев зарегистрировано 22 593 преступления. Первое место по количеству зафиксированных преступлений занимает Москва — 118 495 фактов.

Читайте ранее в этом сюжете: Изменчивая коррупция: В Оренбуржье отмечен рост мошенничества