Число жертв массового ДТП в центральном Китае выросло до восьми человек

Чанша, Китай, , 06:37 — REGNUM Количество жертв серии дорожно-транспортных происшествий на скоростном шоссе в центральной китайской провинции Хунань увеличилось до восьми человек, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Еще три тела были извлечены из-под искореженных обломков автомобилей ан месте происшествия 9 декабря, сообщили в полиции Хунани. Целых четыре ДТП с участием 23 транспортных средств, включая 13 грузовиков, девять легковушек и один микроавтобус произошли в 19:10 по местному времени 8 декабря на скоростном шоссе Эрэн-Хото — Гуанчжоу в районе города Иян.

Одиннадцать человек получили ранения, включая одного человека с очень серьезным, но не вызывающим опасения за жизнь ранением. Ранее полиция сообщала о 18 раненых, однако, еще семь человек были учтены, поскольку они самостоятельно покинули место трагедии с легкими ранениями. По предварительному расследованию, причиной ДТП стала скользкая дорога, дождливая погода и ошибки водителей.

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