На юго-западе Китая сошел оползень на жилые дома, есть жертвы

Чэнду, Китай, , 06:29 — REGNUM Восемь человек были извлечены из-под завалов в результате схода оползня на три жилых дома в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

Три человека погибли по пути в госпиталь, еще пятеро проходят лечение, сообщили местные власти. Двенадцать человек, в общей сложности, как отмечается, были погребены под завалами около 17:00 по местному времени 9 декабря после схода оползня в деревне Фэншуй уезда Сюйюн провинции Сычуань.

Из 12 человек восемь являются местными жителями, еще четверо — снимали жилье, сообщили уездный глава в Тен Цзе в интервью агентству Синьхуа. Продолжаются поисково-спасательные работы на месте трагедии.

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