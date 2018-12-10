В Канаде в дом финдиректора Huawei пытались проникнуть неизвестные

Ванкувер, Канада, , 05:30 — REGNUM В канадском Ванкувере в доме, вероятно принадлежащем мужу финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, произошел инцидент с участием неизвестных. Об этом сообщает телеканал Global News.

Рано утром 9 декабря в дом проникли неизвестные. У этих людей произошла перепалка с кем-то из жильцов дома, после чего они покинули здание. Пострадавших не было, правоохранители пока никого не задержали.

Строением по этому адресу владеет Лю Сяоцзун, которого телеканал называет мужем Мэн Ваньчжоу. Адвокаты финдиректора Huawei в суде также отмечали, что в этом доме живут муж и дочь Ваньчжоу.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Мэн Ваньчжоу задержали в аэропорту Ванкувера, ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Давая показания под присягой, финдиректор Huawei заявила о своей невиновности и потребовала освобождения под залог.

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