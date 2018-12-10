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Самолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в аэропорту Киева

Происшествия

В связи с ЧП в другие аэропорты перенаправили 11 воздушных судов

Самолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в аэропорту Киева
Anna Zvereva
Самолёт авиакомпании «Белавиа»

Киев, 10 декабря 2018, 03:12 — REGNUM  Авиалайнер белорусского перевозчика «Белавиа» совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Борисполь» в Киеве. Об этом сообщает новостной портал «Вести Украина».

Инцидент произошел 9 декабря. Самолет во время жесткой посадки повредил обтекатель, рассказал директор аэропорта Павел Рябикин.

При выруливании лайнер сбил фонари, до места стоянки он дошел самостоятельно. Полосу на некоторое время пришлось закрыть. В связи с ЧП в другие аэропорты перенаправили 11 воздушных судов. Причины произошедшего будет выяснять белорусская сторона, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, летом в киевском аэропорту «Жуляны» возле взлетно-посадочной полосы несколько недель лежал пассажирский самолет со сломанным шасси. Разрушенный лайнер гнетуще действовал на пассажиров, пока его не убрали с летного поля.

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Происшествия в аэропортах
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