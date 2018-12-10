На Ставрополье при взрыве газового баллона пострадали пожарные

Ставрополь, , 02:36 — REGNUM В Ставрополе трое пожарных госпитализированы после взрыва газового баллона. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Ставропольскому краю.

ЧП случилось 9 декабря во время тушения пожара в гаражном кооперативе. Когда подавали пожарный ствол, находящийся в гараже баллон взорвался. Пострадавших пожарных доставили в больницу, угрозы их жизни нет.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 21:40 мск. Площадь возгорания составила 24 кв. метра, причина произошедшего устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в городе Георгиевске произошел крупный пожар на складах. О пострадавших не сообщалось.

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