Понедельник, 10 Декабря 2018 года
00:50:57 МСК

Во Франции юноша с ножом напал на женщин

Происшествия

По предварительным данным, злоумышленник страдает расстройством психики

Мюлуз, Франция, 10 декабря 2018, 00:30 — REGNUM  Во французском городе Мюлузе три женщины ранены в результате нападения молодого человека, вооруженного ножом. Об этом сообщает агентство France Presse.

Инцидент произошел на городском вокзале во второй половине дня 9 декабря. Юноша ранил женщин в возрасте 25, 58 и 60 лет, после чего его задержали полицейские.

Раненым женщинам оказали первую помощь и госпитализировали, их травмы нетяжелые. По предварительным данным, злоумышленник страдает расстройством психики. Он находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре во французском Марселе бездомная женщина бросила бутылку с кислотой в посетителей кафе. Шесть человек получили легкие травмы.

Читайте также: Ранивший двух парижан задержан

Читайте ранее в этом сюжете: В Марселе бездомная женщина облила людей кислотой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия с невменяемыми людьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить