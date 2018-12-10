Во Франции юноша с ножом напал на женщин

Мюлуз, Франция, , 00:30 — REGNUM Во французском городе Мюлузе три женщины ранены в результате нападения молодого человека, вооруженного ножом. Об этом сообщает агентство France Presse.

Инцидент произошел на городском вокзале во второй половине дня 9 декабря. Юноша ранил женщин в возрасте 25, 58 и 60 лет, после чего его задержали полицейские.

Раненым женщинам оказали первую помощь и госпитализировали, их травмы нетяжелые. По предварительным данным, злоумышленник страдает расстройством психики. Он находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре во французском Марселе бездомная женщина бросила бутылку с кислотой в посетителей кафе. Шесть человек получили легкие травмы.

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