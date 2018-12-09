Устранена авария на водоводе в Симферополе

Симферополь, , 21:28 — REGNUM Крупная авария в системе водоснабжения, оставившая без воды более половины жителей Симферополя, устранена. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

Сообщается, что причиной чрезвычайной ситуации стала трещина в трубе водовода.

Директор водоснабжающего предприятия «Вода Крыма» Роман Восколупов пояснил, что сейчас происходит промывка и постепенный запуск системы водоснабжения.

Напомним, что ранее сообщалось, что в результате аварии на водоводе в Симферополе остались без водоснабжения около 200 тысяч человек.

Также сообщалось, что при попытке устранить аварию погиб сотрудник аварийных служб предприятия «Вода Крыма».

Читайте ранее в этом сюжете: При ремонте водовода в Симферополе погиб человек