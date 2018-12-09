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Пенсионер и ребёнок погибли при пожаре в Свердловской области

Происшествия

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело

Пенсионер и ребёнок погибли при пожаре в Свердловской области
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пожарные

Реж, Свердловская область, 9 декабря 2018, 19:48 — REGNUM  Уголовное дело возбуждено следственным комитетом РФ по Свердловской области по факту обнаружения тел пожилого мужчины и его внука в ходе тушения пожара в городе Реж. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По предварительной информации, тела мужчины 69 лет и его шестилетнего внука были обнаружены в ходе ликвидация возгорания, возникшего сегодня днём в одном из частных жилых домов в селе Клевакинское Режевского городского округа.

Сотрудниками СК был проведён осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначены судебные экспертизы для установления причин возгорания.

Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Рассматриваются несколько версий о причинах произошедшего, но основной на данный момент является версия о нарушении техники безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате пожара в Ростовской области.

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Пожары в жилых домах
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