Два человека погибли в результате теракта в Пакистане

Карачи, Пакистан, , 16:01 — REGNUM Жертвами взрыва в Пакистане стали два человека, еще шестеро получили различные ранения. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на свои источники.

Теракт произошел в воскресенье, 9 декабря, на мероприятии в городе Карачи, организованном партией «Объединённое национальное движение».

По данным источников, виновником взрыва является неизвестный мужчина на мотоцикле, который бросил в толпу ручную гранату.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Ранее ряд СМИ сообщал, что 9 декабря в городе Карачи в результатет взрыва пострадали шесть человек.

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