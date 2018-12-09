Молодой сотрудник Google скончался на рабочем месте

Нью-Йорк, США, , 16:03 — REGNUM Инженер-программист Скотт Крульчик скончался на своём рабочем месте в офисе компании Google в Нью-Йорке. Об этом сообщило издание NY Post.

Молодого человека обнаружил без сознания за его рабочим столом уборщик, пришедший около девяти часов вечера на шестой этаж убрать в офисе.

В офис были вызваны медики, которые попытались провести реанимационные мероприятия, но безуспешно. Врачи были вынуждены констатировать смерть Крульчика.

Сообщается, что на теле молодого человека не было найдено никаких следов насилия. В полиции полностью отвергают криминальный характер смерти. Также отрицается и наличие у умершего хронических заболеваний или проблем со злоупотреблением наркотических веществ. Точная причина смерти Крульчика будет установлена судмедэкспертом.

Все, знавшие Крульчика, были ошеломлены известием о его смерти. Друзья, близкие и соседи отзываются о нём как о «очень приятном молодом, энергичным мужчине». Врагов у молодого человека не было.

22-летний молодой человек попал на стажировку в компанию Google будучи ещё студентом. После окончания университета в 2018 году парень был принят на постоянную работу в компанию.

ранее ИА REGNUM сообщало о смерти музыканта и вокалиста британской группы Buzzcocks Пита Шелли. Он ушёл из жизни на 64-м году жизни.