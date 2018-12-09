Воскресенье, 9 Декабря 2018 года
17:05:47 МСК

В Афганистане 8 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков

Происшествия

Была атакована военная база в провинции Фарах

Кабул, 9 декабря 2018, 15:57 — REGNUM  В Афганистане восемь солдат правительственных сил погибли и 10 попали в плен в результатет атаки боевиков из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарах. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на члена совета провинции Дадуллаха Кейна.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали военную базу вооруженны сил Афганистана в районе Бала Булук. Атака увенчалась успехом — восемь солдат были убиты, десять захвачены в плен. Также боевикам достались склады оружия и боеприпасов.

Стоит отметить, что за последнее время атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на объекты вооруженны сил Афганистана участились. 7 декабря боевики атаковали военный пост на северо-западе Афганистана. Тогда погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 20 были похищены.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить