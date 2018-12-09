В Афганистане 8 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков

Кабул, , 15:57 — REGNUM В Афганистане восемь солдат правительственных сил погибли и 10 попали в плен в результатет атаки боевиков из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарах. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на члена совета провинции Дадуллаха Кейна.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали военную базу вооруженны сил Афганистана в районе Бала Булук. Атака увенчалась успехом — восемь солдат были убиты, десять захвачены в плен. Также боевикам достались склады оружия и боеприпасов.

Стоит отметить, что за последнее время атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на объекты вооруженны сил Афганистана участились. 7 декабря боевики атаковали военный пост на северо-западе Афганистана. Тогда погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 20 были похищены.