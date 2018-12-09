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Пожар стал причиной гибели двух человек в Ростовской области

Происшествия

Причины возгорания выясняются

Ростов-на-Дону, 9 декабря 2018, 13:00 — REGNUM  Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Ростовской области. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в одноэтажном частном жилом доме в посёлке Таловый. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.

Пожар был ликвидирован в 07:43, спустя полчаса после получения пожарными информации о возгорании.

На месте пожара спасателями были обнаружены двое погибших: мужчина 1956 года рождения и женщина 1931 года рождения.

Причины пожара выясняются. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за несоблюдения техники безопасности при эксплуатации печи, использовавшейся для отопления дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении из огня сотрудниками ГИБДД многодетной семьи в Кемерово.

Читайте ранее в этом сюжете: Многодетную семью из огня в Кемерово вытащили два инспектора ГИБДД

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Пожары в жилых домах
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