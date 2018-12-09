Калужские прокуроры возбудили 18 уголовных дел по фактам коррупции

Калуга, , 12:36 — REGNUM Прокуратурой Калужской области при осуществлении надзорной деятельности в 2018 году выявлено более 2700 нарушения закона. Об этом заявили на заседании расширенной межведомственной рабочей группе по противодействию коррупции, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший советник юстиции Павел Гильдиков.

По выявленным нарушениям было внесено более 700 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено более 640 должностных лиц, по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности более 80 лиц, при этом по материалам прокурорских проверок возбуждено 18 уголовных дел.

В 2018 году прокурорами области проводились проверки в сфере исполнения законодательства о контроле за соответствием расходов, по результатам проверок инициировано проведение трех процедур контроля за расходами. Кроме того, в центре постоянного внимания надзорного ведомства находились вопросы соблюдения бывшими государственными и муниципальными служащими, их новыми работодателями, юридическими лицами требований антикоррупционного законодательства.

Так, по постановлениям прокуроров четыре юридических лица было привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», с назначением штрафов на сумму более 3 млн рублей.

Усилия прокуроров также были сосредоточены на проведении эффективных проверки соблюдения законодательства при распоряжении государственной и муниципальной собственностью, о бюджете, о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. В целях возмещения ущерба, причиненного актами коррупции, в суд предъявлено более 40 исковых заявления на общую сумму более 20 млн рублей, которые рассмотрены и удовлетворены.

Прокурорами области в 2018 году изучено более 5,5 тыс. нормативных актов и их проектов, выявлено более 620 коррупциогенных факторов. Судами области в соответствии с позицией государственных обвинителей вынесены обвинительные приговоры более чем в отношении 60 лиц.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области в 2017 году было выявлено 139 преступлений коррупционной направленности, по которым возбуждено 96 уголовных дел. В частности, уголовные дела о фактах коррупции были возбуждены в отношении трех должностных лиц органов местного самоуправления.

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