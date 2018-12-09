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Минздрав Чувашии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП

Происшествия

В результате аварии один человек погиб, пятеро получили травмы

Минздрав Чувашии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП
Иллюстрация: 21.мвд.рф
Авария

Чебоксары, 9 декабря 2018, 16:33 — REGNUM  О состоянии пострадавших в аварии в Моргаушском районе Чувашии сообщил 9 декабря пресс-центр регионального Минздрава.

По информации, полученной от медиков, из пятерых человек, пострадавших в ДТП, госпитализация потребовалась четверым.

Один из пострадавших сейчас находится в тяжёлом состоянии, ещё у троих состояние средней степени тяжести.

Отмечается, что в аварии пострадали три женщины и двое мужчин. Несовершеннолетних детей среди погибших и пострадавших в автоаварии нет.

Напомним, что ДТП произошло утром 9 декабря на трассе М — 7 в районе населённого пункта Калайкасы. Микроавтобус Hyundai, перевозивший восьмерых пассажиров, врезался в стоящий на обочине грузовик Scania. Один из пассажиров погиб на месте, пятеро получили травмы. По предварительной информации, микроавтобусом управлял нелегальный перевозчик, ранее неоднократно оштрафованный за нарушение ПДД.

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Дорожно-транспортные происшествия
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