В пакистанском Карачи прогремел взрыв

Карачи, Пакистан, , 11:30 — REGNUM В Пакистане в результатет взрыва пострадали шесть человек. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает Associated Press.

Взрыв прогремел на религиозном собрании в пакистанском городе Карачи. Ранения получили шесть человек, о жертвах не сообщается.

Пострадавшие были госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии.

По данным AP на религиозном собрании собрались сторонники одной из этнических партий Пакистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Карачи 23 ноября террористы атаковали консульство Китайской Народной Республики. Тогда при нападении погибли двое сотрудников полиции, охранявшие консульство.