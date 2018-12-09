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В пакистанском Карачи прогремел взрыв

Происшествия

Ранения получили шесть человек

Карачи, Пакистан, 9 декабря 2018, 11:30 — REGNUM  В Пакистане в результатет взрыва пострадали шесть человек. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает Associated Press.

Взрыв прогремел на религиозном собрании в пакистанском городе Карачи. Ранения получили шесть человек, о жертвах не сообщается.

Пострадавшие были госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии.

По данным AP на религиозном собрании собрались сторонники одной из этнических партий Пакистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Карачи 23 ноября террористы атаковали консульство Китайской Народной Республики. Тогда при нападении погибли двое сотрудников полиции, охранявшие консульство.

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