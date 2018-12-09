Пять человек погибли в массовом ДТП в Китае

Пекин, , 11:38 — REGNUM Пять человек погибли, ещё 18 пострадали в результате массового ДТП в китайской провинции Хунань. Об этом 8 декабря сообщило агенство «Синьхуа».

По данным агенства, автокатастрофа произошла в 19:10 по местному времени на автотрассе Эрэн-Хото — Гуанчжоу в районе города Иянь.

Сначала произошло столкновение четырёх автомобилей, затем в них, не успев затормозить, врезались ещё несколько машин.

Пять человек погибли на месте происшествия, ещё 18 получили травмы. Серьёзно ранен один человек, его травмы медики назвали тяжёлыми. Шесть человек получили переломы, остальные пострадавшие получили лёгкие ранения.

Полиция начала расследование для выяснения причин и обстоятельств ДТП.

Напомним, что ранее сообщалось о гибели двух граждан России в результате ДТП в Египте. По предварительной информации, автомобиль с гражданами России столкнулся с грузовиком.