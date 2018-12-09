Рецидивист был убит сотрудником полиции в больнице Ямала

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 11:15 — REGNUM Ранее судимый мужчина был застрелен сотрудником полиции в медучреждении г Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Сообщается, что инцидент произошёл в субботу вечером, 8 декабря, в одной из больниц города Ноябрьска. В дежурную часть ОМВД РФ по городу поступила информация об агрессивном поведении двух мужчин, находящихся на лечении в стационарном отделении медучреждения. Мужчины, предположительно, были в состоянии алкогольного опьянения и провоцировали окружающих на конфликт.

На место происшествия для разбирательства прибыл участковый уполномоченный. При попытке пресечения нарушения общественного порядка правонарушители попытались напасть на участкового с целью завладения табельным оружием.

Сотрудник полиции, руководствуясь законом «О полиции» применил табельное оружие. Один из нападавших на полицейского скончался на месте от полученного ранения.

Были установлены личности злоумышленников. Ими оказались ранее судимые местные жители. В ГУ МВД РФ пояснили, что, как было установлено в ходе предварительной проверки, оружие применялось правомерно.

В настоящее время продолжается проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате стрельбы в Петроградском районе Санкт-Петербурга. По данному факту проводится проверка для выяснения всех причин и обстоятельств инцидента.

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