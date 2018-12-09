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Двое граждан России погибли в ДТП в Египте

Происшествия

Авария произошла на трассе между Каиром и Хургадой

Каир, 9 декабря 2018, 10:37 — REGNUM  Двое российских граждан погибли в результатет дорожно-транспортного происшествия в Арабской республике Египет. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает консульский отдел посольства Российской Федерации в Каире.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автотрассе между Каиром и Хургадой в районе населенного пункта Рас Гарибу. В ДТП погибли два человека — оба граждане России. Ещё один человек получил лёгкие ранения.

По предварительным данным, автомобиль, на котором двигались граждане России, столкнулся с грузовиком.

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Происшествия с гражданами России за границей
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