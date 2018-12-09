В Хмельницкой области Украины повреждён мемориал «небесной сотни»

Киев, , 09:46 — REGNUM В Хмельницкой области Украины неизвестные повредили мемориал, установленный в честь так называемой «небесной сотни» — погибших в ходе протестных акций на майдане в Киеве в начале 2014 года. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает полиция Хмельницкой области.

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 декабря. Сообщение о повреждении памятника поступило в полицию утром 8 декабря от неравнодушного прохожего. На место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа Хмельницкого отдела полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 296 УК Украины («Хулиганство»).

Стоит отметить, что памятники так называемой «небесной сотне» уже не раз подвергались нападениям. Дело в том, что расследование гибели этих людей на майдане в 2014 году до сих пор не проведено и понятно почему. Есть многочисленные свидетельства того, что расстрел участников евромайдана был произведен самим организаторами протеста для обострения ситуации.