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В Барнауле восстанавливают теплоснабжение после коммунальной аварии

Происшествия

Дома были отключены от теплоснабжения из-за прорыва теплотрассы

Барнаул, 9 декабря 2018, 09:26 — REGNUM  В Барнауле запустили тепло в большую часть домов, отключенных от теплоснабжения после коммунальной аварии. Об этом сообщает официальный сайт города.

8 декабря в Октябрьском районе Барнаула произошёл прорыв теплотрассы. Из-за коммунальной аварии от теплоснабжения были отключены 55 многоквартирных домов, детские сады, школы и дома частного сектора.

Подключение к теплоснабжению началось утром 9 декабря. К 12:00 по местному времени тепло начало поступать в 31 многоквартирный дом, 210 частных домов, в школы и детские сады.

Отметим, что по данным Гидрометцентра температура воздуха в Барнауле 8 декабря опускалась до — 29 °C.

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