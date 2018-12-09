Кандидатка на титул «Мисс Вселенная» от Сьера-Леоне пропала в Таиланде

Бангкок, , 08:09 — REGNUM Эстер Бангуста, являющаяся кандидаткой на получение звание «Мисс Вселенная — 2018», пропала после того как прибыла на конкурс в Таиланд, сообщает 9 декабря газета El Nacional.

По данным издания, девушка отправилась в Таиланд на корабле вместо самолета и должна была туда прибыть ещё 5 декабря. Однако от неё до сих пор не поступало никаких известий.

В социальной сети Instagram последняя размещенная девушкой фотография, на которой она позирует в купальнике с логотипом мирового конкурса красоты, датирована 29 ноября. При этом официального подтверждения о том, что Эстер Бангуста пропала, нет.