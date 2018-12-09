Воскресенье, 9 Декабря 2018 года
09:35:06 МСК

Столкновение двух автобусов в Боливии унесло жизни 17 человек

Происшествия

Микроавтобусы столкнулись на трассе Ла-Пас – Ачакачи

Ла-Пас, 9 декабря 2018, 08:08 — REGNUM  В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Ла-Пас — Ачакачи в Боливии погибло 17 человек. Об этом сообщает Andino.

Начальник местной полиции полковник Алекс Альфаро сообщил, что 16 человек скончались на месте происшествия. Несколько человек были доставлены в больницу, где от полученных травм умер ещё один мужчина.

В полиции добавили, что причины возникновения и обстоятельства ДТП уточняются.

Отметим, Ла-Пас является крупнейшим городом Боливии и административным центром одноимённого департамента. Ачакачи — небольшой город в департаменте Ла-Пас.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить