Четыре человека погибли в автомобильной аварии в Крыму

Симферополь, , 05:41 — REGNUM В результате схода автомобиля Volkswagen с трассы в Бахчисарайском районе Крыма погибли четыре человека, сообщает пресс-служба крымского МВД.

Сообщается, что ДТП произошло в районе сел Табачное и Вилино. Автомобиль вылетел с трассы, а затем столкнулся с препятствием и опрокинулся. Четверо из пяти человек, находившихся в салоне автомобиля, погибли. В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Симферопольском районе Крыма столкнулись рейсовый пассажирский автобус и автомобиль Volkswagen. В результате столкновения погиб водитель иномарки.