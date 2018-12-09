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Четыре человека погибли в автомобильной аварии в Крыму

Происшествия

Автомобиль вылетел с трассы

Четыре человека погибли в автомобильной аварии в Крыму
Eli Duke
Автомобильная авария

Симферополь, 9 декабря 2018, 05:41 — REGNUM  В результате схода автомобиля Volkswagen с трассы в Бахчисарайском районе Крыма погибли четыре человека, сообщает пресс-служба крымского МВД.

Сообщается, что ДТП произошло в районе сел Табачное и Вилино. Автомобиль вылетел с трассы, а затем столкнулся с препятствием и опрокинулся. Четверо из пяти человек, находившихся в салоне автомобиля, погибли. В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Симферопольском районе Крыма столкнулись рейсовый пассажирский автобус и автомобиль Volkswagen. В результате столкновения погиб водитель иномарки.

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Дорожно-транспортные происшествия
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