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Лещенко попал в больницу перед концертом в Москве

Происшествия

Артисту внезапно стало плохо

Лещенко попал в больницу перед концертом в Москве
Alexey Yushenkov
Лев Лещенко

Москва, 9 декабря 2018, 05:21 — REGNUM  Российского певца Льва Лещенко экстренно доставили в больницу из концертного зала в Москве, сообщает издание Starhit.

Отмечается, что во время Всероссийского конкурса «На благо мира» 76-летнему артисту внезапно стало плохо. Лещенко должен был принять участие в финальном этапе конкурса, однако из-за плохого самочувствия был госпитализирован.

Это не первый случай госпитализации Лещенко на концерте. В 2014 году певца также экстренно увезли в больницу. Тогда ему поставили диагноз «межпозвоночная грыжа шейного отдела».

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