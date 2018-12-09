В Калифорнии собака месяц ждала хозяев на пепелище

Вашингтон, , 05:09 — REGNUM В американском штате Калифорния пес по кличке Мэдисон неделями не уходил с места, где до разрушительного лесного пожара стоял дом его хозяев. Об этом сообщает телеканал FOX8.

О собаке рассказали в местной организации по спасению бездомных животных. Одна из сотрудниц кормила пса, который будто охранял свой бывший дом. Спустя почти месяц хозяева собаки вернулись.

Как сообщало ИА REGNUM, разрушительный лесной пожар Camp бушевал на севере Калифорнии с 8 по 25 ноября. По последним данным, жертвами стихии стали 85 человек, почти 14 тыс. жилых домов были разрушены, а также более 500 коммерческих зданий и свыше 4 тыс. разных других строений.

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