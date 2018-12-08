Воскресенье, 9 Декабря 2018 года
00:29:05 МСК

В Москве в результате ДТП пострадали шесть человек

Происшествия

Авария произошла в субботу, 8 декабря, в районе д. 47 по Сиреневому бульвару

В Москве в результате ДТП пострадали шесть человек
Kaatjem
Авария

Москва, 8 декабря 2018, 23:53 — REGNUM  На востоке Москвы столкнулись два транспортных средства — карета скорой помощи и легковой автомобиль. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.

Авария произошла в субботу, 8 декабря, в районе д. 47 по Сиреневому бульвару. По последним данным, в результате инцидента пострадали шесть человек.

«Автомашина медицинской службы опрокинулась», — сказал источник.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Читайте также: Автобус с пассажирами врезался в грузовик в Москве

А также: Автобус с рабочими врезался в металлическое ограждение в Братске

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить