В Москве в результате ДТП пострадали шесть человек

Москва, , 23:53 — REGNUM На востоке Москвы столкнулись два транспортных средства — карета скорой помощи и легковой автомобиль. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.

Авария произошла в субботу, 8 декабря, в районе д. 47 по Сиреневому бульвару. По последним данным, в результате инцидента пострадали шесть человек.

«Автомашина медицинской службы опрокинулась», — сказал источник.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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