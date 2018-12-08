Суббота, 8 Декабря 2018 года
22:56:42 МСК

Автобус с рабочими врезался в металлическое ограждение в Братске

Происшествия

ДТП произошло в субботу, 8 декабря, на территории лесоперерабатывающего предприятия

Автобус с рабочими врезался в металлическое ограждение в Братске
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Братск, Иркутская область, 8 декабря 2018, 22:18 — REGNUM  В Иркутской области попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) автобус «НефАЗ» с рабочими. Об этом сообщили ТАСС в ГИБДД по региону.

ДТП произошло в субботу, 8 декабря, на территории лесоперерабатывающего предприятия в городе Братске. По последним данным, в результате инцидента пострадали девять человек.

«Водитель (автобуса) … не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение», — отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Читайте также: ДТП в Рязанской области унесло жизни четырёх человек

А также: У аэропорта «Домодедово» столкнулись трактор и легковая автомашина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить