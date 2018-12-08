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В Ростове-на-Дону экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

Происшествия

У одного из пассажиров были проблемы с сердцем

В Ростове-на-Дону экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
Иллюстрация: Mos03.ru
Скорая помощь

Ростов-на-Дону, 8 декабря 2018, 20:52 — REGNUM  В аэропорту Ростова-на-Дону из-за смерти одного из пассажиров совершил внеплановую посадку самолет, следовавший рейсом Тель-Авив — Москва. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Южного федерального округа.

По данным источника, у одного из пассажиров, ранее лечившегося в Израиле, были проблемы с сердцем. Умершему мужчине было 60 лет.

Он уточнил, что полет в Москву воздушное судно продолжит в ближайшее время.

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Авиапроисшествия
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