В Оренбуржье завершились поиски школьника, 10-летний мальчик убит

село Чапаевское, Оренбургская область, , 18:48 — REGNUM В Оренбургской области завершились поиски 10-летнего Даниила, поиски которого велись с 19 ноября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, обнаружено бездыханное тело ребёнка, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления задержан.

В убийстве подозревается житель села, где проживает семья погибшего школьника. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела.

Силовики сообщают, что им удалось установить картину произошедшего, но подробности не разглашают. В СУ СКР по Оренбуржью отметили, что дело взято на личный контроль руководителем следственного управления. Он требует от своих подчиненных тщательно, всесторонне и объективно подойти к расследованию преступления, а также принять весь комплекс мер к устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Напомним, 19 ноября в правоохранительные органы обратилась жительница села Чапаевское, которая заявила о безвестном исчезновении 10-летнего сына. По факту пропажи мальчика возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». На поиски школьника поднялись полиция, сотрудники МЧС, волонтеры, дальнобойщики, местные жители.

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