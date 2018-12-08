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По факту стрельбы в одном из подъездов Москвы проводится проверка

Происшествия

Житель столицы выстрелил в компанию молодых людей, распивавших алкоголь

По факту стрельбы в одном из подъездов Москвы проводится проверка
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Москва, 8 декабря 2018, 16:48 — REGNUM  Проверку по факту стрельбы в одном из районов Москвы проводит полиция. Об этом 8 декабря сообщает ТАСС.

Рано утром в субботу, 8 декабря, в отделение полиции поступило сообщение о конфликте, возникшем в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе.

По предварительным данным, одному из жителей дома не понравилась компания из четырёх человек, распивавшая алкоголь в его подъезде. Жилец дома якобы вступил с гражданами в конфликт и выстрелил по одному из граждан из травматического пистолета.

В результате инцидента один человек был госпитализирован с ранением в ногу. Информация о его состоянии не поступала.

В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге помещён под арест мужчина, подозреваемый в стрельбе по школьникам из травматического пистолета. На данное преступление его якобы побудила громкая музыка, которую подростки слушали вечером во дворе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге арестован мужчина, стрелявший по школьникам

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