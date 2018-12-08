Житель Тольятти арестован по подозрению в нападении на женщин

Тольятти, Самарская область, , 16:01 — REGNUM Злоумышленник, подозреваемый в серии нападений на женщин, помещён под арест Автозаводским судом города Тольятти. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемый — мужчина 22-х лет. Сообщается, что суд избрал в отношении подозреваемого в нападениях меру пресечения в виде ареста до 1 февраля 2019 года.

Злоумышленник был задержан накануне на одном из вокзалов города Москвы, сотрудниками линейного управления МВД.

По данным МВД, все свои злодеяния преступник совершил на территории Самарской области. Он подстерегал женщин в безлюдных местах или подъездах и нападал на них, нанося телесные повреждения.

В данный момент две женщины из числа жертв преступника находятся в больнице.

Полицией возбуждены уголовные дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

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