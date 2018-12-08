Мужчина из Австралии получил тюремный срок за убийство кенгуру

Канберра, , 14:16 — REGNUM Австралиец, выложивший видео с жестокой расправой над кенгуру, получил тюремный срок. Об этом сообщает 8 декабря портал ABC.

Сообщается, что мужчина долго преследовал испуганное животное на автомобиле, а догнав его, устроил жестокую расправу над ним с помощью ножа.

Сам преступник никак не мог объяснить своё поведения, сказав, что «на него что-то нашло». Адвокат мужчины сообщил суду, что из-за расправы над животным преступник стал изгоем в обществе и потерял работу.

Мужчину приговорили к крупному штрафу за хранение ножа и к тюремному заключению на срок 12 месяцев. С учётом времени, которое мужчина провёл в следственном изоляторе, ему предстоит провести в тюрьме пять месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о скандале в Татарии, связанном с усыплением бродячих собак. Зоозащитники обратились в отдел МВД с заявлением оп ривлечении к ответственности лиц, убивших животных.

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