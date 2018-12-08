Суббота, 8 Декабря 2018 года
15:11:42 МСК

Мужчина из Австралии получил тюремный срок за убийство кенгуру

Происшествия

Австралиец выложил сцену расправы над животным в социальную сеть

Мужчина из Австралии получил тюремный срок за убийство кенгуру
Free-Photos
Кенгуру

Канберра, 8 декабря 2018, 14:16 — REGNUM  Австралиец, выложивший видео с жестокой расправой над кенгуру, получил тюремный срок. Об этом сообщает 8 декабря портал ABC.

Сообщается, что мужчина долго преследовал испуганное животное на автомобиле, а догнав его, устроил жестокую расправу над ним с помощью ножа.

Сам преступник никак не мог объяснить своё поведения, сказав, что «на него что-то нашло». Адвокат мужчины сообщил суду, что из-за расправы над животным преступник стал изгоем в обществе и потерял работу.

Мужчину приговорили к крупному штрафу за хранение ножа и к тюремному заключению на срок 12 месяцев. С учётом времени, которое мужчина провёл в следственном изоляторе, ему предстоит провести в тюрьме пять месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о скандале в Татарии, связанном с усыплением бродячих собак. Зоозащитники обратились в отдел МВД с заявлением оп ривлечении к ответственности лиц, убивших животных.

Читайте ранее в этом сюжете: «Живодёрня»: скандал с убийством бродячих животных в Татарии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Жестокое обращение с животными и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить