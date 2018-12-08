В Волгограде пожилой водитель скончался за рулём

Волгоград, , 15:05 — REGNUM Пожилой водитель скончался за рулём своего автомобиля в Волгограде, сообщает 8 декабря пресс-служба ГУ МВД по региону.

Случившееся заснял на видеорегистратор очевидец. На видео можно наблюдать, как утром 8 декабря автомобиль ZAZ Chance, до этого двигавшийся по проспекту в общем потоке, вдруг ускорился и, потеряв управление, начал ускоряться, смещаясь влево.

Автомобиль задел кроссовер и ещё одну легковую машину, а затем, вылетев на обочину, въехал в дерево.

По информации ГУ МВД, водитель, мужчина 76-ти лет, скончался прямо за рулём. В связи с этим машина, потеряв управление, спровоцировала ДТП.

В результате трагического происшествия одна пострадавшая — супруга скончавшегося водителя, женщина 72-х лет, была отправлена в больницу с травмами и в шоковом состоянии.

Напомним, что ранее сообщалось о ДТП в Московской области, возле аэропорта Домодедово, в результате которого пострадали пять человек

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