Суббота, 8 Декабря 2018 года
15:11:41 МСК

В Волгограде пожилой водитель скончался за рулём

Происшествия

Пассажирка автомобиля госпитализирована

В Волгограде пожилой водитель скончался за рулём
Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР
Смерть за рулём

Волгоград, 8 декабря 2018, 15:05 — REGNUM  Пожилой водитель скончался за рулём своего автомобиля в Волгограде, сообщает 8 декабря пресс-служба ГУ МВД по региону.

Случившееся заснял на видеорегистратор очевидец. На видео можно наблюдать, как утром 8 декабря автомобиль ZAZ Chance, до этого двигавшийся по проспекту в общем потоке, вдруг ускорился и, потеряв управление, начал ускоряться, смещаясь влево.

Автомобиль задел кроссовер и ещё одну легковую машину, а затем, вылетев на обочину, въехал в дерево.

По информации ГУ МВД, водитель, мужчина 76-ти лет, скончался прямо за рулём. В связи с этим машина, потеряв управление, спровоцировала ДТП.

В результате трагического происшествия одна пострадавшая — супруга скончавшегося водителя, женщина 72-х лет, была отправлена в больницу с травмами и в шоковом состоянии.

Напомним, что ранее сообщалось о ДТП в Московской области, возле аэропорта Домодедово, в результате которого пострадали пять человек

Читайте ранее в этом сюжете: У аэропорта «Домодедово» столкнулись трактор и легковая автомашина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить