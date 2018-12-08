ДНР: режим прекращения огня за сутки нарушен боевиками ВСУ 20 раз

Донецк, , 11:49 — REGNUM 20 раз за прошедшие сутки был нарушен режим прекращения огня украинскими войсками. Об этом 8 декабря сообщил журналистам руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

По словам Якубова, за истекшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 20 раз. При обстрелах боевики ВСУ применили 121 единицу боеприпасов.

Под огонь ВСУ в этот раз попали: район «Вольво-центра», село Спартак, поселки Жабичево, шахты Трудовская в окрестностях Донецка, город Ясиноватая, село Крутая Балка, а также села Ленинское, Саханка, Коминтерново на юге ДНР.

При обстрелах военнослужащие ВСУ использовали вооружение БМП и БТР, гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, что ранее сообщалось об обстреле войсками ВСУ 13 населённых пунктов Донбасса, по которым было выпущено боевиками 196 боеприпасов за сутки.

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