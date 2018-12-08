Суббота, 8 Декабря 2018 года
12:07:49 МСК

ДНР: режим прекращения огня за сутки нарушен боевиками ВСУ 20 раз

Происшествия

По населённым пунктам выпущено более 120 боеприпасов

ДНР: режим прекращения огня за сутки нарушен боевиками ВСУ 20 раз
rdesign812
«Нарушитель» (стилизация под обложку одноимённого альбома Depeche Mode)

Донецк, 8 декабря 2018, 11:49 — REGNUM  20 раз за прошедшие сутки был нарушен режим прекращения огня украинскими войсками. Об этом 8 декабря сообщил журналистам руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

По словам Якубова, за истекшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 20 раз. При обстрелах боевики ВСУ применили 121 единицу боеприпасов.

Под огонь ВСУ в этот раз попали: район «Вольво-центра», село Спартак, поселки Жабичево, шахты Трудовская в окрестностях Донецка, город Ясиноватая, село Крутая Балка, а также села Ленинское, Саханка, Коминтерново на юге ДНР.

При обстрелах военнослужащие ВСУ использовали вооружение БМП и БТР, гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, что ранее сообщалось об обстреле войсками ВСУ 13 населённых пунктов Донбасса, по которым было выпущено боевиками 196 боеприпасов за сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 200 боеприпасов выпустили ВСУ по ДНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить