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У аэропорта «Домодедово» столкнулись трактор и легковая автомашина

Происшествия

Пострадали пять человек

Домодедово, Московская область, 8 декабря 2018, 11:06 — REGNUM  Пять человек госпитализированы после столкновения трактора с лековым автомобилем у аэропорта «Домодедово». Об этом сообщили 8 декабря в пресс-центре ГУ МВД по Московской области.

Трактор столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia утром на подъезде к аэропорту. Пятеро пострадавших находились в салоне легкового автомобиля.

Все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Напомним, ранее сообщалось о ДТП в Рязанской области, в результате которого погибли четыре человека, ещё трое пострадали. По предварительной информации, причиной столкновения стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП в Рязанской области унесло жизни четырёх человек

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Дорожно-транспортные происшествия
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