В японской префектуре Фукусима произошло землетрясение

Фукусима , Япония, , 08:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Японии в префектуре Фукусима. Об этом 8 декабря сообщает японская метеорологическая служба.

Подземные толчки были зафиксированы в 10:54 по местному времени. Очаг землетрясения, по данным сейсмологов, залегал на глубине 40 км.

Точные координаты эпицентра стихии — 37,0 градусов северной широты и 141,4 градуса восточной долготы.

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Об угрозе цунами не сообщалось. Внештатных ситуаций на атомных объектах в префектуре сообщений не пступало.

Напомним, что сильное землетрясение силой 9 баллов произошло в префектуре Фукусима в 2011 году. Подземные толчки привели к сильным разрушениям и к образованию цунами. В результате разгула стихии пострадали более 15 тысяч человек, также произошла авария на атомной станции Фукусима — 1. Некоторые из последствий аварии не ликвидированы до сих пор.

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